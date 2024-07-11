Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Bakoğlu, yeni sezon fikstürünü değerlendirdi:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkan yardımcısı Fatih Bakoğlu, geçen sezon göre daha iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi.

Bakoğlu, AA muhabirine, 2024-2025 sezonu fikstür çekimini değerlendirdi.

Geçen sezonun Çaykur Rizespor camiası adına iyi geçtiğini belirten Fatih Bakoğlu, lige çıktıkları ilk yılda kadro istikrarı yakaladıklarını ve spor otoriteleri tarafından beğenilen bir oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Bakoğlu, bu sezon da iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayarak, "Sezon tüm takımlar için hayırlı olsun. Sakatlıksız, mücadele gücü yüksek bir sezon diliyoruz. Hedefimiz, geçen sezon olduğu gibi lige renk katmaya devam etmek. İyi bir kadromuz var ve yeni transferlerle çok daha iyi olacağız. Bu sezon daha iyi işler yaparak ligi geçen sezonun üzerinde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.