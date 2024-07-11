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        Rize'de 2 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Rize'de, bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:58
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        Rize'de 2 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Rize'de, bıçaklı kavgada 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Mücahit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar S.Ç. ile M.E.K. ve S.M.K'nin avukatı Şahin Kukoğlu ile diğer avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Mücahit K, kesinlikle öldürmek amacıyla hareket etmediğini, ilk saldırının kendisine yapıldığını, savunma içgüdüsüyle hareket ettiğini ve yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, Mücahit K'ye Halil İbrahim Ak'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sedat Semavi Sarı'ya yönelik "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, Miraç Bakırcı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 34 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Heyet, sanıklar M.E.K. ve S.Ç'nin "kasten yaralama" suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, S.M.K'yi kasten yaralama suçundan 75 gün adli para cezasıyla cezalandırarak hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

        Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 25 Temmuz 2023'te "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı bıçaklanarak öldürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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