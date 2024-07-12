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        Rize'de kaçakçılık uygulamalarında son 1 ayda 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de kaçakçılık uygulamalarında haziran ayı içerisinde 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:12
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        Rize'de kaçakçılık uygulamalarında son 1 ayda 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Rize'de kaçakçılık uygulamalarında haziran ayı içerisinde 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde haziran ayında yapılan çalışmalarda 141 kilogram kaçak tütün, 7 bin 738 paket kaçak sigara, 55 bin 400 adet makaron, 670 adet puro, 138 şişe kaçak içki, 55 şişe sahte içki, 653 adet elektronik eşya, 420 adet muhtelif gıda ele geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, konu ile ilgili olarak 54 şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı, il genelinde kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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