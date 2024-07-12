Rize'de kaçakçılık uygulamalarında son 1 ayda 54 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Rize'de kaçakçılık uygulamalarında haziran ayı içerisinde 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Rize'de kaçakçılık uygulamalarında haziran ayı içerisinde 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde haziran ayında yapılan çalışmalarda 141 kilogram kaçak tütün, 7 bin 738 paket kaçak sigara, 55 bin 400 adet makaron, 670 adet puro, 138 şişe kaçak içki, 55 şişe sahte içki, 653 adet elektronik eşya, 420 adet muhtelif gıda ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, konu ile ilgili olarak 54 şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı, il genelinde kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
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