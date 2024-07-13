Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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