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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:24
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        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Emrecan'ın takımın Slovenya kampına katılacağı vurgulanan açıklamada, "21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacaktır. Yeni transferimiz Emrecan Bulut'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Emrecan Bulut, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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