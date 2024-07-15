ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması:

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması üzerine 11 Temmuz'da dekarda 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjan uygulamasını 30 kilograma düşürdü.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 26 Haziran'da başladığı, 11 Temmuz'a kadar herhangi bir alım kotası sınırlaması uygulanmadığı belirtildi.

Serbest mubayaa (satın alma) yaparak sürgün döneminin tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak üreticilerimizin tamamının hafta sonu ve 15 Temmuz resmi tatilini değerlendirmek adına kısa sürede yoğun çay toplamaları nedeniyle serbest alımlara kısa bir süreliğine ara vererek dekar başı günlük önce 50 kilogram, akabinde 30 kilogram uygulaması yapmak zorunda kaldık." ifadelerine yer verildi.