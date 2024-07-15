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        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:14
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        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde ceset bulundu.

        İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde yaş çay bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin, 2 gün önce çalışmak üzere arazisini gittikten sonra haber alınamayan Süleyman Sırrı Küçük'e (52) ait olduğu belirlendi.

        Eğimli arazide cesedin taşınabilmesi için AFAD'dan teknik destek istendi.

        AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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