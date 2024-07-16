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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:32
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mayıs ile 11 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen kişilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 37 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatlı tabanca, 4 av tüfeği ve 422 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 48 zanlıdan 43'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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