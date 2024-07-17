Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kente gelen Bekir Bozdağ, Yargıtay Üyesi Kenan İpek ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Baydaş ile bir süre görüşen Bozdağ, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin'e ziyarette bulunarak belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bozdağ, İl Başkan Vekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.

        Bozdağ'a, Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak
        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak
        YKS'de AYT sözel alanda Türkiye birincisi Fatih Emre Düzcan hukukçu olmak i...
        YKS'de AYT sözel alanda Türkiye birincisi Fatih Emre Düzcan hukukçu olmak i...
        YKS birincisi Fatih: Aile, öğrenci, öğretmen ve arkadaş desteği çok önemli
        YKS birincisi Fatih: Aile, öğrenci, öğretmen ve arkadaş desteği çok önemli
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
        Çay bahçelerinde 'pasif drenaj' heyelanları tetikliyor
        Çay bahçelerinde 'pasif drenaj' heyelanları tetikliyor
        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
        Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu