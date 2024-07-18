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        Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, köye inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:48
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        Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, köye inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Kaçkar köyüne gelen iki yavru ayı bir süre bölgede dolaştı. Çevrede yiyecek arayan ayılar, daha sonra kestane ağacına çıktı.

        Köyde yaşayan Rıfat Yazıcı, ağaçta gördüğü ayı yavrularını cep telefonuyla kaydetti.

        Rıfat Yazıcı, görüntüleri çektiği sırada, "Naber? Bak bakayım. Ekmek bıraktım sana, yarın da onunla idare eder. Meyvelere zarar verme, yemeğini ye, akşam namazı olmadan da doğru yürü git, bana da haber ver, tamam. Hadi bakalım aslan parçası." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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