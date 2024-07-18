Rize'de debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
Rize'de sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Rize'de sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güneysu ilçesine bağlı Aşağı Kiremit Mahallesi Katarahte Gölü'nde piknik yapan Altay Bulat (48) ve Cihan Filinta (50), derenin bir anda yükselmesi nedeniyle taş üzerinde mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
AFAD ekipleri, beton pompasının uzatma kolu ile dere ortasına inerek 2 kişiyi güvenliğini alarak kurtardı.
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