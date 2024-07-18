Rize'de debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Güneysu ilçesine bağlı Aşağı Kiremit Mahallesi Katarahte Gölü'nde piknik yapan Altay Bulat (48) ve Cihan Filinta (50), derenin bir anda yükselmesi nedeniyle taş üzerinde mahsur kaldı.

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