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        Kaçkar yaylalarında "Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" seferberliği

        MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalarda belediye tarafından "Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:40
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        Kaçkar yaylalarında "Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" seferberliği
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        MUHİTTİN SANDIKÇI - Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalarda belediye tarafından "Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" kampanyası başlatıldı.

        Özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan yaylalarda Çamlıhemşin Belediyesi çöp sorunu yaşanmaması için ziyaretçiler için çalışma gerçekleştiriyor.

        "Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" kampanyası ile bölgeye gelen ziyaretçilere milli park giriş kapısında ve Zil Kale girişinde çöp poşeti dağıtılıyor.

        Dönüş yolunda çöpünü teslim edenlere magnet başta olmak üzere çeşitli hediyeler veriliyor.

        Belediye ekipleri de yaylalarda haftanın iki günü temizlik yapıyor.

        Bazı yaylacılar ise doğaya bırakılan çöpleri kendi imkanları ile hayvanların ve doğanın zarar görmemesi için topluyor.

        Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine, Çamlıhemşin bölgesini "Burası cennetin fragmanı. Ölmeden önce cenneti merak edenlerin yeri." olarak anlattı.

        Bölgenin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalıştıklarını ifade eden Altun, "Gelen misafirlerimiz yolda ilerlerken, içtiği suyun, yediği çikolatanın çöpünü camdan dışarı attığı zaman bizim içimizi hançerliyor, acıtıyor. Bu doğa hepimizin, sadece bölgede yaşayan insanların değil Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ve yurt dışından gelen misafirlerimizin." dedi.

        Altun, bölgeye çöp atılmaması için çalışma başlattıklarını kaydederek, "Atılan çöpleri yiyen birçok hayvanımız öldü. Burada bırakılan çöp uzun yıllar kaybolmadan doğada kalıyor. Gelecekteki çocuklarımızın güzelliğini karartmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Yaylacılarımız çok duyarlı"

        Altun, Ayder Yaylası'na günde 4 kez çöp arabası gönderdiklerini, yaylalardaki çöpleri aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yaylacılarımız çok duyarlı. Çöp poşetleri ile biriktirdikleri çöpler için arayınca hemen alıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz de bizim baş tacımız. Ne olur çöpleri yerlere atmayalım. Verdiğimiz çöp poşetleri ile geri getirin. Bitkisel yağları içerisine koyabilecekleri çöp konteynerleri yerleştiriyoruz. Doğayı çok temiz tutmamız lazım. Yaylacılarımız çöp gördükleri zaman çok üzülüyor bizi arıyor, onların attıkları çöpleri yol boyunca dolaşıp topluyor."

        Elevit (Yaylaköy) muhtarı Naci Aydın ise son yıllarda doğal yaşama dönüş yapmak isteyenlerin sayısının arttığını söyledi.

        Yaylaya gelenlerin büyük bölümüne çöp poşeti dağıtmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

        "Çöpünü toplayıp çöp kutusuna atan çok az. Çöp poşetlerini otların arasından, dere kenarından topluyoruz. Burayı her gelen pisletirse buraya kimse gelmez. Annem hayvanlar yemesin diye sabahları çöpleri topluyor. 'Poşetleri bana getir. Ben toplayacağım' diyor. Yaşlı kadın tek başına nasıl toplasın. Yaşlı kadınsın 'toplama' diyorum ama dinlemiyor."

        - Hanife Nine ilerleyen yaşına rağmen yaylanın çöplerini topluyor

        Muhtar Naci Aydın'ın 84 yaşındaki annesi Hanife Aydın da atılan çöplerden dolayı çok üzüldüğünü belirterek, "Kaç tane inek yedikleri çöplerden dolayı öldü. Yaylanın içine çöpleri atıyorlar, dilsiz hayvanlar koku ile gidip alıyor. Günah değil mi? Bize de günah." dedi.

        İlerleyen yaşına rağmen çöp toplamayı bırakmadığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

        "Ben de sabahları elimden geldiği kadar çöp topluyorum. Bu yıl çöp fazla olmuyor. Bu yıl daha dikkatli davranıyorlar. Geçen sene çok uğraşıyordum. Çok ağladım. Her sabah kalkacaksın, inekler bağdan çözülünceye kadar çöp toplanır mı? Akşamdan, sabahtan topluyorum, yemesinler diye. Yaş gitti, 15 yaşında değilim, yapmasınlar, poşetlere koyup çöp bidonlarına atsınlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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