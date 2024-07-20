Rize'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Pazar Caddesi'nde M.K idaresindeki 25 ADK 427 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçen Ş.T'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralana Ş.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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