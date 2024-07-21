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        Rize'de ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada akıma kapılan kişi yaralandı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:18
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        Rize'de ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada akıma kapılan kişi yaralandı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hızır Can Torpil, arazide kestiği çayı ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.

        Çay bahçesinde Torpil'in hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Torpil, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

        Ağır yaralanan Torpil, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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