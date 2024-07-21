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        GÜNCELLEME - Rize'de ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:04
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        GÜNCELLEME - Rize'de ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hızır Can Torpil, arazide kestiği çayı ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.

        Çay bahçesinde Torpil'in hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Torpil, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hızır Can Torpil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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