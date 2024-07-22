Rize'de park halindeki ambulansı kaçıran kişi Trabzon'da yakalandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde park halindeki ambulansı kaçıran kişi Trabzon'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi görevlilerini arayarak, bir ambulansın hasta sevki olmadığı halde onaylanmamış yol güzergahında seyahat ettiğini bildirdi.

Park halindeki ambulansın yerinde olmadığının fark edilmesi ve yapılan yol izleme ile ambulansın Trabzon istikametinde gittiği belirlenerek, güvenlik güçlerine haber verildi.

Güvenlik güçlerinin takibi sonucu ambulans, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı.