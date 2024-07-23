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        Rize'de millet bahçesinin üstyapı çalışmalarına başlandı

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sahilde deniz dolgusu üzerinde yapımı devam eden millet bahçesinde üstyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:49
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        Rize'de millet bahçesinin üstyapı çalışmalarına başlandı
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        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sahilde deniz dolgusu üzerinde yapımı devam eden millet bahçesinde üstyapı çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Metin, beraberindeki Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile millet bahçesindeki çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin, 550 dönümün üzerindeki alanda Rize için güzel bir millet bahçesi yapılacağını belirtti.

        Altyapı işleri ve denize sıfır bulunan 1800 metrelik kronman işlerinin bittiğini vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

        "Şimdi de üstyapı ihalesi yapıldı. Arkadaşlarımız hızla çalışmalara başladı. İnşallah 3-4 ay sonra buradaki sosyal tesislerimizin ve rekreasyon alanlarının, ağaçlandırmanın, bisiklet ve yaya yollarının oluşacağı bir alanı görmeye başlayacağız. Millet bahçesi sadece bir sahil kordonu ve yeşil alan değil, sosyal donatı alanlarıyla ve kafeteryalarıyla gelecek yıllarda burada yapılacak Millet Camii, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, festivaller ve farklı etkinliklerin yapılabileceği büyük bir çim alanla birlikte bir yaşam merkezi olacak."

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