Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ekmekçiler Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki 53 ADB 754 plakalı kamyonet çay bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile G.Ö. ve S.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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