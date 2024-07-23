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        Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:41
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        Rize'de çay bahçesine devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Ekmekçiler Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki 53 ADB 754 plakalı kamyonet çay bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile G.Ö. ve S.Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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