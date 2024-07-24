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        Rize'de tırın refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde tırın refüje çarptığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:57
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        Rize'de tırın refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde tırın refüje çarptığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kirazlık mevkisinde Adem Türüt (50) yönetimindeki 34 FM 040 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.

        Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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