Rize'de tırın refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde tırın refüje çarptığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Rize'nin Pazar ilçesinde tırın refüje çarptığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Kirazlık mevkisinde Adem Türüt (50) yönetimindeki 34 FM 040 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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