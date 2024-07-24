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        Rize'de yakınına yıldırım isabet eden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Rize'de yakınına yıldırım isabet eden Afgan uyruklu kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:07
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        Rize'de yakınına yıldırım isabet eden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Rize'de yakınına yıldırım isabet eden Afgan uyruklu kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'nde, çay tarımı ile uğraşan kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişi ile Evren K'nin yakınına yıldırım isabet etti.

        Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Evren K. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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