Rize'de yakınına yıldırım isabet eden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan kontrollerde Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Evren K. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'nde, çay tarımı ile uğraşan kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişi ile Evren K'nin yakınına yıldırım isabet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.