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        "Rizeli Gençler Yaz Kampı" projesi çerçevesinde Samsun'da kamp düzenlendi

        Rize Dernekler Vakfı (RİDEVA) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla "Rizeli Gençler Yaz Kampı" projesi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:42
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        "Rizeli Gençler Yaz Kampı" projesi çerçevesinde Samsun'da kamp düzenlendi
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        Rize Dernekler Vakfı (RİDEVA) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla "Rizeli Gençler Yaz Kampı" projesi organize edildi.

        RİDEVA'dan yapılan açıklamada, lise ve üniversite öğrencilerinin yaz aylarını verimli değerlendirmeleri için doğa kampları projesinin Genç RİDEVA tarafından ilk defa hayata geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, Samsun'un Nebiyan ve Ladik doğa kamp alanlarında iki gençlik kampı düzenlendiği, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Rizeli gençlerin eğlenceli vakit geçirdiği vurgulandı.

        Açıklamada, Genç RİDEVA Başkanı Tunahan Kurfeyiz'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Kış ve yaz kampı olmak üzere yılda iki kez kamp düzenlenmesi düşünülüyor. İlk kez düzenlediğimiz etkinlikte gençlerimiz iletişimlerini ve sosyal becerilerini geliştirmek adına yoğun çaba harcadı. Kampta zeka oyunları, iletişim oyunları, macera parkurları, futbol ve voleybol sahaları, okçuluk, yürüyüş gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Farklı bölgelerden gelen gençlerle dolu dolu bir kamp sürecini geride bıraktık."

        RİDEVA Genel Başkanı Recep Albayrak ise sivil toplum faaliyetlerinin ulusal anlamda çok değerli olduğunu ve bu doğrultuda gerçekleştirilen her faaliyete destek verdiklerini kaydetti.

        Rizeli gençlere ve onların yapabileceklerine sonsuz güven duyduklarını aktaran Albayrak, bunu her fırsatta gösteren gençlere ellerinden gelen desteği ve fedakarlığı dün olduğu gibi bugün de sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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