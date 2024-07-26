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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık değeri 2 milyar 700 milyon lirayı bulan çok önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:16
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık değeri 2 milyar 700 milyon lirayı bulan çok önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

        Şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kurum, daha sonra TOKİ tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Rize Belediye Bloklarında incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kurum, gazetecilere, bu alanda deniz dolgusu üzerine yapılan binaların yıkılarak 200 dükkan ve 400 yeni ofisin Rize'ye kazandırıldığını belirtti.

        Deprem bölgesinde çalışmalar yürütülürken bir taraftan da 81 ilde yapılması gereken alt ve üstyapı çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Kurum, "Yarın, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yaklaşık değeri 2 milyar 700 milyon lirayı bulan çok önemli projelerin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Yarın saat 14.00'de milletimizle, Rizeli kardeşlerimizle kucaklaşacak ve bu muhteşem eserleri toplu açılışla birlikte milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        - Ayder'de yapılan çalışmalar

        Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ve doğa koruma projeleri yaptıklarına dikkati çekerek, "En önemlisi doğa ve koruma projesi olarak değerlendirdiğimiz Ayder'imiz, Ayder'imizde yaptığımız yenileme çalışmalarımız. Bu kapsamda başlattığımız çalışmaların son safhasına gelmiş durumdayız. Ayder'in doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında, Ayder'e gelen turistlere hizmet verecek 1800 araçlık otoparkı yarın inşallah açıyor olacağız." diye konuştu.

        Ayder'in güzelliğine zarar verdiğini düşündükleri, görüntü kirliliğine sebebiyet veren salıncakların kaldırıldığını anımsatan Kurum, bu kapsamda yenileme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

        Bakan Murat Kurum, apart, termal tesis ve otellerin yeni binalara taşınacağını belirterek, "Oradaki görüntü kirliliği, binaların gözümüzün nuru yaylamıza zarar vermemesi için çalışmalarımızı özenle yürütüyoruz." dedi.

        Rize'nin sellerin yaşandığı il olduğunu, vatandaşlara bazı sözler verildiğini ifade eden Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

        "Elazığ, Malatya, Antalya yangınlarda olduğu gibi sözlerimizi tutmuş, evlerini hızlı şekilde teslim etmiştik. AFAD ve Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalarda selde yaşanan hasarlar nedeniyle vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi yarın inşallah tutuyor olacağız. Yarın, o konutların anahtar teslimlerini yapıyor olacağız. Sahilde Millet Bahçesi ile nefes alacağı, Karadeniz rüzgarının hakim olacağı bir projeyi gerçekleştiriyoruz. 250 dönüm alanda gerçekleşiyor."

        Biyolojik arıtma tesisi inşaatının da başladığını dile getiren Kurum, "Rize, sadece Rize'den ibaret değil. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, 81 ilimizde de Rizeli kardeşlerimiz var. Biz de onları mutlu etmek, onların dualarını almak için gece gündüz tüm ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Eserlerimiz, Rize'mize, memleketimize, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

        - "Yıkılan otellerin yerine hiçbir yapı yapılmayacak"

        Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşlarla uyumlu şekilde yürütüldüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Rize meydan diye bildiğimiz bölümde vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. İkinci etap diye belirlediğimiz alanda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projeye dahil edip, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Deniz Sitesi ve Müftülük Sitesi'nin dönüşümünü gerçekleştirdik. Salarha ve Yağlıtaş'ta rezerv konut gerçekleştirdik. Bu konutlarla birlikte de şehrin içinde tıkanmış, sıkıntı, problem yaşadığımız tüm alanların dönüşümünü inşallah gerçekleştireceğiz. Rize, bu işler bittiğinde Ayder'in turizmi, doğa koruma projesi tamamlanmış bir cazibe merkezi, yine Pokut Yaylası'na gittiğinizde her türlü biyolojik çeşitliliği gördüğünüz, doğanın korunduğu, oradaki yapıların korunduğu, sahile geldiğinizde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla milletimizin huzur içerisinde gezdiği ve üreten, istihdam oluşturan şehir olacaktır, olmaya devam edecektir."

        Ayder'in planlı bir şekilde taşındığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

        "Termal oteli, 7-8 otel ile görüşüp onun yerine taşıyacağız. Yıkılan otellerin yerine hiçbir yapı yapılmayacak. Termal otelin altında arazi almıştık. Apartları buraya yapıp planlı şekilde taşıyor olacağız. Aslında yapmış olduğumuz çalışmalar da imar planı çerçevesinde yapılan çalışmalar. Bu manada Çamlıhemşin'de belediye başkanımızla, milletvekilimizle, valimizle hep birlikte bu istişareleri yürütüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla nasıl horonla başladıysak, nasıl orada büyük bir coşkuyla başladıysak, yine aynı coşkuyla projemizi milletimize verdiğimiz sözler doğrultusunda tamamlayacağız."

        Daha sonra Vali İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret eden Kurum'a, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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