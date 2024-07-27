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        Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:23
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        Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Gürdere köyünde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Tahir D'ye (40) ait olduğu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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