Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Gürdere köyünde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Tahir D'ye (40) ait olduğu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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