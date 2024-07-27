Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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