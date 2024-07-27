Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ardından Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Rize'de toplu açılış tö...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Rize'de toplu açılış tö...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
        Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de konuştu: