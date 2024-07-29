Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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