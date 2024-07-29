Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Kuş gribi aşısı geliştirmeyi hızlandıracak çalışma başlatıldı
        Kuş gribi aşısı geliştirmeyi hızlandıracak çalışma başlatıldı
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor
        Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirve...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirve...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirve...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirve...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bu...