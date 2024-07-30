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        Çaykur Rizespor'da yeni transfer Muhamed Buljubasic için imza töreni düzenlendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:45
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        Çaykur Rizespor'da yeni transfer Muhamed Buljubasic için imza töreni düzenlendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile sözleşme imzaladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Buljubasic, Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı törende kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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