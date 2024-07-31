ÇAYKUR, haziran yaş çay bedelini üreticilerin hesabına aktardı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), haziranda alınan yaş çaya ilişkin bedelin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), haziranda alınan yaş çaya ilişkin bedelin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, haziranda üreticilerden 19 bin 512 ton yaş çay alındığı belirtildi.
Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı olan 331 milyon 976 bin liranın, bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
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