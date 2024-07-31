Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        ÇAYKUR, haziran yaş çay bedelini üreticilerin hesabına aktardı

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), haziranda alınan yaş çaya ilişkin bedelin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR, haziran yaş çay bedelini üreticilerin hesabına aktardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), haziranda alınan yaş çaya ilişkin bedelin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

        ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, haziranda üreticilerden 19 bin 512 ton yaş çay alındığı belirtildi.

        Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı olan 331 milyon 976 bin liranın, bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Çaykur Rizespor'da yeni transfer Muhamed Buljubasic için imza töreni düzenl...
        Çaykur Rizespor'da yeni transfer Muhamed Buljubasic için imza töreni düzenl...
        Rizespor genç orta saha Muhamed Buljubasic ile prensipte anlaştı
        Rizespor genç orta saha Muhamed Buljubasic ile prensipte anlaştı
        Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti
        Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli futbolcu Muhamed Buljubasic'i transfer etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti (2)