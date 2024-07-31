ÇAYKUR, haziran yaş çay bedelini üreticilerin hesabına aktardı

Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı olan 331 milyon 976 bin liranın, bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, haziranda üreticilerden 19 bin 512 ton yaş çay alındığı belirtildi.

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