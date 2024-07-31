Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu

Sabah saatlerinde yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri de su baskınları oluşan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

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