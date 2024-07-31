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        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Rize'de "15 Temmuz" söyleşisinde konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ve halkın meydanlara çıkması meseleyi çözdü. Şu bütünlüğü kaybetmeyelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:38
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        Eski TBMM Başkanı Kahraman, Rize'de "15 Temmuz" söyleşisinde konuştu:
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ve halkın meydanlara çıkması meseleyi çözdü. Şu bütünlüğü kaybetmeyelim." dedi.

        Kahraman, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz" konulu söyleşide, Türkiye'de yeni bir darbe olacağına inanmadığını söyledi.

        Türkiye'nin bir gönül coğrafyası olduğunu ifade eden Kahraman, "Osmanlı'nın varisiyiz. Biz Selçuklu ve Osmanlı'yız. Biz Türkiye'yiz. Biz 5 bin yıllık bir maziye sahip devletiz. Gelenek ve göreneklerimiz var." diye konuştu.

        "Bizim ay yıldızı taşıyan, 'Peygamber ocağındayım' diyen, üniformasına sahip çıkan insanlarımız var ama onun yanında kandırılmışlar da var." diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O kandırılmışlardan 150 general, general sayımızın yüzde 45'i emekli edildi. Türkiye ne zaman kalkınacaksa o zaman başına darbeyi indiriyorlar. İlk darbe 27 Mayıs 1960'tır. Aralarında general yoktur. Subay ve üstsubay vardır. 1960'ta Türkiye ilk defa darbeyle karşılaştı. 1960'a ihtilal derler ama ihtilal değil. İhtilal kelimesi sempatik gelir. 1908 ve 1923'te bizim bütün sistemimiz değişti. 1960'ta başlayan hareketler hep darbedir. Türkiye bir sel yatağına döndü. Habire darbe yapıldı. Önüne gelen teşebbüs etti."

        Kahraman, 15 Temmuz'a gelene kadar 16 darbe teşebbüsü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu 16 darbenin hiç birisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmamıştı. '15 Temmuz'da direnirseniz netice alırsınız, teslim olmak yok' dedim. 12 Mart muhtırası Meclis'te okundu. Meclis'te sadece cumhurbaşkanının, hükümetin, meclis başkanının ve Meclis'in aldığı karar okunur. Onun dışındakiler okunamaz. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direneceğine yüzde 100 inanıyordum. O gece Cumhurbaşkanımız milleti meydanlara çağırdı. Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ve halkın meydanlara çıkması meseleyi çözdü. Şu bütünlüğü kaybetmeyelim. Her an gözü Türkiye'de olan bir dış dünya var. Bunu bilelim."

        Söyleşiye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

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