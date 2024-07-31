Eski TBMM Başkanı Kahraman, Rize'de "15 Temmuz" söyleşisinde konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ve halkın meydanlara çıkması meseleyi çözdü. Şu bütünlüğü kaybetmeyelim." dedi.

Kahraman, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz" konulu söyleşide, Türkiye'de yeni bir darbe olacağına inanmadığını söyledi.

Türkiye'nin bir gönül coğrafyası olduğunu ifade eden Kahraman, "Osmanlı'nın varisiyiz. Biz Selçuklu ve Osmanlı'yız. Biz Türkiye'yiz. Biz 5 bin yıllık bir maziye sahip devletiz. Gelenek ve göreneklerimiz var." diye konuştu.

"Bizim ay yıldızı taşıyan, 'Peygamber ocağındayım' diyen, üniformasına sahip çıkan insanlarımız var ama onun yanında kandırılmışlar da var." diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kandırılmışlardan 150 general, general sayımızın yüzde 45'i emekli edildi. Türkiye ne zaman kalkınacaksa o zaman başına darbeyi indiriyorlar. İlk darbe 27 Mayıs 1960'tır. Aralarında general yoktur. Subay ve üstsubay vardır. 1960'ta Türkiye ilk defa darbeyle karşılaştı. 1960'a ihtilal derler ama ihtilal değil. İhtilal kelimesi sempatik gelir. 1908 ve 1923'te bizim bütün sistemimiz değişti. 1960'ta başlayan hareketler hep darbedir. Türkiye bir sel yatağına döndü. Habire darbe yapıldı. Önüne gelen teşebbüs etti."