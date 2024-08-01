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        ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:23
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        ÇAYKUR yarından itibaren yaş çayda serbest alım yapacak
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

        ÇAYKUR'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

        "2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."

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