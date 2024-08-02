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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:24
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini kaydetti.

        Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon hazırlıklarını iki etap şeklinde tamamlayarak dün itibarıyla tesislerde çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Ligin başlamasına az bir süre kaldığını anımsatan Palut, pazar günü Samsunspor ile son hazırlık maçını oynayacaklarını, ligin ilk haftasında ise RAMS Başakşehir ile karşılaşacaklarını ifade etti.

        - Transfer çalışmaları

        Palut, 4 oyuncu transfer ettiklerini ve kaleci Gökhan Akkan ile sözleşme yenilediklerini aktararak, şunları söyledi:

        "En az üç transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Emirhan Topçu'nun (Beşiktaş'a) transferi gerçekleşebilir, görüşmeler sürüyor. Nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilmiyorum. Sol stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyoruz. Transferin ilerleyen günlerinde uygun ismi bulursak, bir forvet oyuncusu daha kadromuza katabiliriz. Transfer defteri kapanmaz. Bazen ihtiyaca binaen kapanmaz, bazen takımdan ayrılan oyuncular olur ve yerini doldurmak gerekebilir. Çok önemli bir ismin Çaykur Rizespor'a kazandırılması gerekeceği bir durumla karşılaşabiliriz. Hiç bir bölge için transfere kapalı değiliz."

        İlhan Palut, takımdaki geleceği merak konusu olan Jonjo Shelvey hakkında, "Çok kariyerli ve yetenekli bir isim. Burada elinden geleni yaptı. Bugün takıma dönmesi gibi bir durum görünmüyor. Biz planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz. Bir ortak zemine sanırım ulaşamadık. Başka planlarımız var. Takılı kalmaya da gerek yok. Görevini çok iyi bir şekilde yaptı ve ayrıldı." dedi.

        Transferin kolay bir süreç olmadığını dile getiren Palut, "İstediğimiz oyuncuların iknası ve görüşmeleri bazen uzun zaman alıyor ve görüşme olumsuz sonuçlanabiliyor. Yeni isimlere yöneliyoruz." diye konuştu.

        Palut, hazırlıkların planladıkları düzeyde devam ettiğini da anlatarak, "Hazır bir şekilde RAMS Başakşehir karşısına çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Avrupa'da iyi sonuçlar alıyorlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Biz lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Fikstüre kısa vadede bakan bir teknik adamım. Uzun vadeli fikstürü hiçbir şekilde kendi içimde değerlendirmiyorum. Başakşehir maçına hazırlanıyoruz. Adana Demirspor deplasmanımız var. Planları yapmamız lazım. Onun dışındaki maçlar gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

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