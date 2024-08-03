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        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasında

        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:25
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        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasında
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        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

        Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde Hakan K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kamyondan yaralı çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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