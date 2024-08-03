Rize'de gıda denetimcileri iş yeri sahibi tarafından darbedildi
Rize'de 2 gıda denetimcisinin iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi.
Rize'de 2 gıda denetimcisinin iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc, yaptığı yazılı açıklamada, görevli personelin dün, vatandaşın daha güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gerçekleştirilen gıda denetlemeleri sırasında gittikleri işletmede, işletme sahibi tarafından saldırıya uğradığını belirtti.
Personelin hastaneden darp raporu aldığını vurgulayan Genc, "Konu adli makamlarca takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan mesai arkadaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyoruz. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olduğumuz kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.