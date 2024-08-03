Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de başladı
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen yarışların startı, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde verildi.
Şampiyonada 16 farklı kategoride mücadele eden 14 kulüpten 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.
Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.
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