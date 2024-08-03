Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de başladı

        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Rize'de başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen yarışların startı, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde verildi.

        Şampiyonada 16 farklı kategoride mücadele eden 14 kulüpten 250 sporcu, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

        Yarın sona erecek yarışlarda, dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?

        Benzer Haberler

        Rize'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Rize'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçlar çarpıştı; sürücünün duran kalbi yeniden çalıştırıldı
        Hafif ticari araçlar çarpıştı; sürücünün duran kalbi yeniden çalıştırıldı
        Rize'de gıda denetimcileri iş yeri sahibi tarafından darbedildi
        Rize'de gıda denetimcileri iş yeri sahibi tarafından darbedildi
        Hafriyat yüklü kamyon dereye düştü
        Hafriyat yüklü kamyon dereye düştü
        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasında
        Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı güvenlik kamerasında
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, yeni sezon hazırlıklarını değerlend...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, yeni sezon hazırlıklarını değerlend...