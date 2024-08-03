GÜNCELLEME - Rize'de trafik kazasında yaralanan sürücü öldü
Rize'nin İyidere ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Rize'nin İyidere ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
İkizdere-İyidere Karayolu Denizgören mevkisinde Murat T'nin kullandığı 53 DT 364 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Erdal T. yönetimindeki 34 HV 6174 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler, olay yerindeki müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Ahmet Erdal T, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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