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        Rize'de uçuruma devrilen cipteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:10
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        Rize'de uçuruma devrilen cipteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde cipin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        F.B yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen cip, ilçeye bağlı İncesu köyü yolunda uçuruma devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile kadın yolcu H.B hayatını kaybetti, araçta bulunan M.B, H.B. ve T.B. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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