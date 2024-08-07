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        Rize'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Rize'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:22
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        Rize'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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        Rize'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ekiplerin 5 olayda 49 düzensiz göçmeni yakaladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haklarında yapılan idari işlemlerin ardından sınır dışı işlemine tabi tutulmuştur. Bu olaylara organizatörlük eden 7 şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, şahıslardan 2'si yapılan işlemlerin akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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