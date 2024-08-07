Rize'de boğulma tehlikesi geçiren kız tedavi altına alındı
Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.
Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.
Alipaşa Mahallesi'ndeki plajdan denize giren V.C. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumun fark edilmesi üzerine çocuk, cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı.
V.C, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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