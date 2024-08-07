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        AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı

        AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:45
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        AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer atandı
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        AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi.

        AK Parti Rize İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı duyuruldu.

        Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Yılmaz'a başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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