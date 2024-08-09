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        Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı

        Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:33
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        Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı
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        Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi.

        Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

        Yarışmacılar, zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, Türkiye birinci, Dağıstan ikinci, Azerbaycan takımı ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara, çeşitli ödüller verildi.

        Yarışmaya katılan Yüksel Yıldız, birinciliği kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Parkur biraz zordu. Biraz geriye düştük fakat finalde şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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