Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile yapılan anlaşmanın ardından 27 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

        Hadziahmetovic ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, yeni transfere başarı dilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor taraftarıyla bir araya geldi
        Çaykur Rizespor taraftarıyla bir araya geldi
        Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı
        Rize'de ülkeler arası rafting yarışması yapıldı
        Rize'de 'Ülkelerarası Rafting Yarışması'nı OSTİM Teknik Üniversitesi kazand...
        Rize'de 'Ülkelerarası Rafting Yarışması'nı OSTİM Teknik Üniversitesi kazand...
        Şişelenmiş içeceklerden 'mikroplastik' çıktı
        Şişelenmiş içeceklerden 'mikroplastik' çıktı
        'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazandı, Yusuf Dikeç pozu verdi
        'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını kazandı, Yusuf Dikeç pozu verdi
        Rize'de düzenlenen festivalde 3 dakikada 6 bardak çay içmek için yarıştılar
        Rize'de düzenlenen festivalde 3 dakikada 6 bardak çay içmek için yarıştılar