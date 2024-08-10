Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile yapılan anlaşmanın ardından 27 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

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