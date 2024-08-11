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        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için mühürlenen peteklerden numune alındı

        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, bu yıl yerleştirilen 10 petekten numune bal alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:43
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        Dünyaca ünlü Anzer balının üretimi için mühürlenen peteklerden numune alındı
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        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer köyünde, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, bu yıl yerleştirilen 10 petekten numune bal alındı.

        Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bir ay önce köyde belirlenen 10 ayrı noktada petek koyup mühürledi.

        Yeniden köye gelen ekipler, belirledikleri 10 peteğin mühürlerini tek tek açarak numune aldı. Küçük kavanozlara koyulan numune ballar Hacettepe Üniversitesi'nde incelendikten sonra bölgedeki üretim kapasitesi belirlenerek sahte balın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Özkırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılığın yoğun yapıldığı 10 bölgeye birer kovan koyduklarını ve bu kovanları mühürlediklerini söyledi.

        Bal miktarının rakıma ve mevsime göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Özkırım, "Kendi kovanlarımızı baz alarak kovan başı rekoltenin iki kilo olduğunu düşünüyorum. Her yıl Hacettepe Üniversitesi, Anzerli arıcılarımızla birlikte bu dağlarda arıcılık yapacak. Onlara sadece laboratuvarda değil dağlarda da yoldaş olacağız." dedi.

        Özkırım, önce pazarlama işinin yapıldığını şimdi de kalitenin güvence altına alındığını belirterek, "Diğer ballarda benzer çalışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği coğrafi işaretinde flora ve referans bal daha ön planda. Türkiye'de, bu yaptığımız çalışma ilk." diye konuştu.

        Arı ve ayıların iklim değişiminin en önemli göstergesi olan iki canlı grubu olduğunu dile getiren Özkırım, şunları kaydetti:

        "Genellikle coğrafi işaret çalışmalarında bir yerin balını tanımlarken beş yıl üst üste flora ve referans bal çalışması yapılır. Sonra beş yılın ortalaması alınır. O beş yılın ortalaması alınır ve daha sonraki yıllar hep o ortalama kullanılır. Bizim geliştirdiğimiz bu yöntem tamamen iklim değişikliğine bağlı. Her yıl Hacettepe Üniversitesi'nin mühürlü kovanı olacak. Çünkü her yıl çiçek aynı ama arının ziyaret ettiği çiçek farklılaşıyor. Çünkü nem, sıcaklık ve iklim değişiyor. Bu da rekolteyi etkiliyor. Bu çalışma Anzer balının güvenli adımı olacak. Şu anda Slovenya'da yapılan coğrafi işaret çalışmalarında Anzer Balı örnek olarak gösteriliyor."

        Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel ise, bu çalışmayla Anzer balının kalitesini ve geleceğini ipotek altına almış olacaklarını belirtti.

        Anzer Çiçekliköy Muhtarı Aslan Arıcan da, Anzer balının sahtesinin çok olduğunu ve bunu önlemek adına bu çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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