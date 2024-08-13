Rize'de karton yüklü tırın dorsesi yandı

Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin yönüne giden Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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