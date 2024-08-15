Çaykur Rizesporlu Hojer, Adana Demirspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Casper Hojer, çok zor bir maç olacağını söyledi.

Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, RAMS Başakşehir maçında performans açısından iyi bir seviye sergilediklerini belirtti.

Bu maçta sahaya yansıttıkları performansı lige yayabilmeleri halinde çok iyi bir sezon geçirecekleri ifade eden Hojer, "Adana Demirspor maçı zor bir maç olacak. RAMS Başakşehir maçındaki gibi oynayabilirsek eğer güzel bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çaykur Rizespor'da mutlulu olduğunu dile getiren Hojer, şöyle devam etti:

"İyi bir takımımız var. Bu da bana yardımcı oluyor. İstediğim performansı sergilemek açısından olsun ya da burada olmaktan dolayı keyif almak anlamında olsun... İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim takıma faydalı olmak. Performansımla takımın seviyesini yükseltmek. Bunu yapabildiğim zaman mutlu oluyorum. Kariyerim açısından da Çaykur Rizespor'da şu anda mutlu olduğumu yinelemek istiyorum."

Geçen sezonu iyi geçirdiklerini anımsatan Hojer, "Son 5-6 karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İyi neticeler alamadık. Gerek hocalar gerekse oyuncular aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu sürdüğü müddetçe bu sezon geçen sezon yaptığımızdan daha büyük işler yapabiliriz." diye konuştu.