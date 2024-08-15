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        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:05
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        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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