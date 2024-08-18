Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu değerlendirmesine yer verildi:

        "Perşembe günü yapılan antrenmanda arka adale sakatlığı yaşayan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda partial (kısmi) yırtık tespit edilmiş, ameliyat olmasına gerek görülmemiş ve tahmini geri dönüşü 6-12 hafta olarak öngörülmüştür. Benhur Keser'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        O saldırgan yakalandı!
        O saldırgan yakalandı!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin

        Benzer Haberler

        Rize Valisi Baydaş'tan lojistik liman açıklaması:
        Rize Valisi Baydaş'tan lojistik liman açıklaması:
        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
        ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı
        ÇAYKUR üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı
        Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyo...
        Rizesporlu Casper Hojer: Bu sezon olabildiğince üst sıralarda kalmak istiyo...
        Çaykur Rizesporlu Hojer, Adana Demirspor maçı öncesi değerlendirmelerde bul...
        Çaykur Rizesporlu Hojer, Adana Demirspor maçı öncesi değerlendirmelerde bul...
        Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet projesi devam ediyor
        Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet projesi devam ediyor