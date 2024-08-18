Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu değerlendirmesine yer verildi:
"Perşembe günü yapılan antrenmanda arka adale sakatlığı yaşayan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda partial (kısmi) yırtık tespit edilmiş, ameliyat olmasına gerek görülmemiş ve tahmini geri dönüşü 6-12 hafta olarak öngörülmüştür. Benhur Keser'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."
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