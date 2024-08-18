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        Rize'de çay tohumu yağı fabrikası kurulacak

        Rize Ziraat Odasınca çay üreticisine maddi destek sağlamak amacıyla çay tohumu yağı fabrikası kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:17
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        Rize'de çay tohumu yağı fabrikası kurulacak
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        Rize Ziraat Odasınca çay üreticisine maddi destek sağlamak amacıyla çay tohumu yağı fabrikası kurulacak.

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaptığı açıklamada, Fatih Mahallesi'nde odalarına ait Ar-Ge bahçesinde 500 metrekare alanda kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Hem çaya hem de üreticilere değer katacak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

        "Çay tohumu yağı kıymetli bir ürün ve son yıllarda bu ürünün fark edilmesi ile yeni bir alan açıldı. Biz de üreticilerimize maddi destek sağlamak amacıyla çay tohumu yağı fabrikası kuruyoruz. Üreticilerimizin topladıkları tohumları satın alarak onlara destek sağlamış olacağız. İlk etapta yirmi ton çay tohumu almayı planlıyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden ve yıl sonunda faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz fabrikamızda iki ton çay tohumu yağı üreteceğiz. Kendi sabun markamızı üretmeyi planlıyoruz. Kalan yağı da kozmetik fabrikalarına satacağız. Bağlantılarımızı artırarak üreticilerimizden daha fazla çay tohumu almaya çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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