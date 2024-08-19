Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 214,14 gram bonzai maddesi, 0,39 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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