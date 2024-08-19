Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 214,14 gram bonzai maddesi, 0,39 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Rizeli çift 36 yıl sonra çocukları ve torunlarının katılımıyla düğün yaptı
        Rizeli çift 36 yıl sonra çocukları ve torunlarının katılımıyla düğün yaptı
        Kaçarak evlendiler, 36 yıl sonra düğün yaptılar
        Kaçarak evlendiler, 36 yıl sonra düğün yaptılar
        Rize'de çay tohumu yağı fabrikası kurulacak
        Rize'de çay tohumu yağı fabrikası kurulacak
        Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çaykur Rizespor'dan Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Rize Valisi Baydaş'tan lojistik liman açıklaması:
        Rize Valisi Baydaş'tan lojistik liman açıklaması:
        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da Selim Ay ile yollar ayrıldı