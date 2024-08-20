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        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Rize'de asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 21:52
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        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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        Rize'de asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

        Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda yaşayan Zeynep Ç, evinden çıkarak asansöre bindi.

        İki ile birinci kat arasında raydan çıkan asansörde mahsur kalan çocuğun sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince darbeli kırıcı ile asansörün bulunduğu duvar kırılarak Zeynep Ç. kurtarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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