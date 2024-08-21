Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim kuru çay satış hedeflerini anlattı:

        FİKRET DELAL - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının aylık 11 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Şu an 65-70 bin ton civarındayız. Yıl sonuna kadar hedefimiz aynı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim kuru çay satış hedeflerini anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        FİKRET DELAL - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının aylık 11 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Şu an 65-70 bin ton civarındayız. Yıl sonuna kadar hedefimiz aynı." dedi.

        Alim, AA muhabirine, ikinci sürgünde son yılların en yüksek rekoltesine ulaşarak 280 bin ton yaş çay aldıklarını ifade etti.

        Üçüncü sürgün çay kampanyasını 15 Temmuz'da açtıklarını anımsatan Alim, "Alımlarımız devam ediyor. Bu sürgünde çay alımları konusunda bir sıkıntı olmayacak. Biz çayın tamamını alacağımızı taahhüt ediyoruz. İkinci sürgünde hava şartları ve nem çayın beklemesi için biraz sıkıntı olabiliyordu. Üçüncü sürgünde çayın hasadı ile herhangi bir sorun olmaz. Hava şartları normal. Çayı en güzel bekletme yeri de çay bahçesidir." diye konuştu.

        Alim, üreticilerden hasat için acele etmemelerini isteyerek, "Bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Günlük kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Çayın birkaç günde bitmeyeceğini herkes bilir, zaman uzayacaktır. Son sürgünde acele etmenin bir gereği yok. Biz bütün üreticilerimizin çayını alacağız. Her zaman olduğu gibi, yine üreticinin yanındayız. Derdimiz çay. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İkinci sürgünde günlük alım miktarında 16 bin ton seviyelerine kadar çıktıklarına işaret eden Alim, şu değerlendirmede bulundu:

        "Tarihte böyle bir çay alımı yapılmamış. Yaş çay 24 saatte işlenmesi gerekiyor. Biz yine üreticiden yana olduk. Günlük 16 bin tonun üzerine çıkmış olsak da aldık. Üçüncü sürgün döneminde çay zamanı geçer diye bir durum da yok. Üreticilerimiz kendi ve kurumun menfaatlerini ön plana çıkarırsa üçüncü sürgün kampanyasını sağlıklı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum."

        - "Hedef anlamında herhangi bir sıkıntımız yok"

        Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının sürdüğünü vurgulayarak, "Kuru çay satışlarımız aylık 11 bin ton civarlarında. Geçen yıl 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Şu an 65-70 bin ton civarındayız. Yıl sonuna kadar hedefimiz aynıdır. Hedef anlamında herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

        Soğuk çay Didi'de geçen yıl 100 milyon litre satış yaptıklarına dikkati çeken Alim, "Bu yıl ise 105 milyon litrenin üstünde olacağını tahmin ediyoruz. Hedefimiz daha yukarısı." dedi.

        Alim, beyaz çayın kilogramına 4 bin lira vermelerine rağmen istedikleri noktada olmadıklarını anlatarak, "Üretilen beyaz çay stokumuz bitmek üzere. Bu konuda üreticilerimizden beyaz çay toplayıp satmalarını istiyoruz. Katma değeri yüksek, piyasada aranan bir ürün. Elimizde olsun istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu Akintola, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
        Çaykur Rizesporlu Akintola, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
        Taşınabilir aşı dolabına İngiltere'den ödül
        Taşınabilir aşı dolabına İngiltere'den ödül
        Rize'de asansörde mahsur kalan Zeynep, kurtarıldı
        Rize'de asansörde mahsur kalan Zeynep, kurtarıldı
        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan yeni sezon değerlendirmesi:
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan yeni sezon değerlendirmesi: