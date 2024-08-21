ÇAYKUR Genel Müdürü Alim kuru çay satış hedeflerini anlattı:

FİKRET DELAL - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının aylık 11 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Şu an 65-70 bin ton civarındayız. Yıl sonuna kadar hedefimiz aynı." dedi.

Alim, AA muhabirine, ikinci sürgünde son yılların en yüksek rekoltesine ulaşarak 280 bin ton yaş çay aldıklarını ifade etti.

Üçüncü sürgün çay kampanyasını 15 Temmuz'da açtıklarını anımsatan Alim, "Alımlarımız devam ediyor. Bu sürgünde çay alımları konusunda bir sıkıntı olmayacak. Biz çayın tamamını alacağımızı taahhüt ediyoruz. İkinci sürgünde hava şartları ve nem çayın beklemesi için biraz sıkıntı olabiliyordu. Üçüncü sürgünde çayın hasadı ile herhangi bir sorun olmaz. Hava şartları normal. Çayı en güzel bekletme yeri de çay bahçesidir." diye konuştu.

Alim, üreticilerden hasat için acele etmemelerini isteyerek, "Bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Günlük kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Çayın birkaç günde bitmeyeceğini herkes bilir, zaman uzayacaktır. Son sürgünde acele etmenin bir gereği yok. Biz bütün üreticilerimizin çayını alacağız. Her zaman olduğu gibi, yine üreticinin yanındayız. Derdimiz çay. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İkinci sürgünde günlük alım miktarında 16 bin ton seviyelerine kadar çıktıklarına işaret eden Alim, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihte böyle bir çay alımı yapılmamış. Yaş çay 24 saatte işlenmesi gerekiyor. Biz yine üreticiden yana olduk. Günlük 16 bin tonun üzerine çıkmış olsak da aldık. Üçüncü sürgün döneminde çay zamanı geçer diye bir durum da yok. Üreticilerimiz kendi ve kurumun menfaatlerini ön plana çıkarırsa üçüncü sürgün kampanyasını sağlıklı bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum." - "Hedef anlamında herhangi bir sıkıntımız yok" Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarının sürdüğünü vurgulayarak, "Kuru çay satışlarımız aylık 11 bin ton civarlarında. Geçen yıl 132 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Şu an 65-70 bin ton civarındayız. Yıl sonuna kadar hedefimiz aynıdır. Hedef anlamında herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.