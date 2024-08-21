Çaykur Rizesporlu Akintola, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu David Akintola, karşılaşmayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Akintola, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, 25 Ağustos Pazar günü Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu ifade eden Akintola, "Biz de lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yeşil beyazlı takımın güçlendiğini vurgulayan Akintola, "Harika işler yapıyoruz. Kaybetmeyi ya da beraberliği düşünmüyoruz, Fenerbahçe maçından üç puan almaya odaklandık." diye konuştu.