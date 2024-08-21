Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu Akintola, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu David Akintola, karşılaşmayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu Akintola, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu David Akintola, karşılaşmayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

        Akintola, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, 25 Ağustos Pazar günü Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacaklarını belirtti.

        Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu ifade eden Akintola, "Biz de lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

        Yeşil beyazlı takımın güçlendiğini vurgulayan Akintola, "Harika işler yapıyoruz. Kaybetmeyi ya da beraberliği düşünmüyoruz, Fenerbahçe maçından üç puan almaya odaklandık." diye konuştu.

        Fenerbahçe karşılaşmasında taraftara iyi futbol izletmek istediklerini dile getiren Akintola, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Sezonun başından beri iyi futbol oynuyoruz. Devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız gayet iyi, yeni oyuncular da geldi. Takıma katkıda bulunuyorlar. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum. Ben her şeyimi vermek için hazırım. Hocamız da bana güveniyor, destek veriyor. Lig zorlu bir maraton. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sadece kazanmak istemiyoruz, aynı zamanda iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim kuru çay satış hedeflerini anlattı:
        ÇAYKUR Genel Müdürü Alim kuru çay satış hedeflerini anlattı:
        Taşınabilir aşı dolabına İngiltere'den ödül
        Taşınabilir aşı dolabına İngiltere'den ödül
        Rize'de asansörde mahsur kalan Zeynep, kurtarıldı
        Rize'de asansörde mahsur kalan Zeynep, kurtarıldı
        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Rize'de asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan yeni sezon değerlendirmesi:
        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan yeni sezon değerlendirmesi: